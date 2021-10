Esce di strada e si schianta contro un albero: donna ferita

L'incidente è avvenuto intorno alle 16, in direzione sud. Siamo sulla Fondovalle Panaro, nel comune di Marano. Un auto guidata da una donna, sbanda giunta in località Casona. Il mezzo esce di strada, carambola nel terreno e finisce la sua corsa schiantandosi contro un albero. La donna, ferita, viene estratta dall'abitacolo dell'auto e trasportata all'ospedale di Baggiovara in pochi minuti, grazie all'elisoccorso fatto giungere sul posto.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.