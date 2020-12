Esce di strada, ferito confessa ai soccorritori: sono in quarantena

Un’automobilista di nazionalità italiana, alla guida della propria auto in viale Italia, a Mirandola, è uscito di strada, ferendosi. Al momento dell’arrivo sul posto degli agenti di Polizia Locale, insieme al personale medico sanitario, il cittadino ha provveduto ad informarli della sua positività al Covid e del fatto che in quel momento avrebbe dovuto essere a casa, in quarantena. Provvedendo agli accertamenti del caso, gli operatori della polizia locale hanno rilavato che la persona risultava effettivamente tra quelle sottoposte a quarantena obbligatoria. Non sapendo giustificare l’uscita dalla propria abitazione, dopo la somministrazione delle prime cure, l’automobilista è stato condotto all’ospedale di Baggiovara, presso il reparto covid. La Polizia Locale UCMAN presidio di Mirandola, ha quindi provveduto a sanzionare il cittadino e a denunciarlo alla Procura della Repubblica di Modena per la violazione di quanto previsto dalla normativa Covid a riguardo.



Rimanendo a Mirandola, nell'ambito dei controlli di Polizia Locale, domenica 13 dicembre, in occasione del Mercatino storico degli hobbisti, una pattuglia della Polizia Locale dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, ha provveduto a presidiare la zona per l’intera durata della manifestazione al fine di fare rispettare le disposizioni anti Covid ed effettuare i dovuti controlli. Nel corso di questi, gli operatori hanno rilevato che alcuni espositori, avevano messo in vendita oggetti nuovi e quindi non conformi da quanto previsto dal regolamento del mercato (che prevede la commercializzazione di articoli usati) e di conseguenza sono stati ammoniti verbalmente a non proseguire nella vendita.