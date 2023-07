Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













L’assistenza sanitaria dedicata ai turisti verrà assicurata dal lunedì al venerdì dai Medici di medicina generale del territorio convenzionati con l’Azienda USL di Modena, secondo gli orari e le sedi indicate nei cartelli esposti presso i rispettivi ambulatori dislocati sul territorio, in altri luoghi di riferimento per i cittadini nelle diverse località turistiche e sulla pagina dedicata www.ausl.mo.it/guardia-medica-turistica-sedi.Per l’assistenza notturna, prefestiva e festiva è possibile fare riferimento al Servizio di continuità assistenziale (guardia medica) telefonando al numero verde gratuito 800 032 032, unico per tutta la Provincia di Modena (attivo tutte le notti ore 20.00-8.00; sabato, domenica, prefestivi e festivi ore 8.00-20.00).Tutte le informazioni sul servizio di continuità assistenziale e il numero unico sono visionabili alla pagina www.ausl.mo.it/guardiamedicaLa Guardia Medica Turistica è rivolta a turisti italiani e stranieri, ai lavoratori stagionali e a tutti i cittadini che spostano il proprio domicilio nei territori delle montagne e delle colline modenesi nei comuni di Guiglia, Zocca, Montese, Pavullo, Polinago, Lama Mocogno, Serramazzoni, Fanano, Sestola, Montecreto, Pievepelago, Riolunato, Fiumalbo, Frassinoro, Palagano, Prignano sulla Secchia e Montefiorino.La tariffa applicata per le prestazioni sanitarie, secondo quanto previsto dalle normative in materia, è di 20 euro per la visita ambulatoriale e 35 euro per la visita domiciliare.