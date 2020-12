Estorsioni e minacce in stile mafioso: due arresti

Spacciandosi per affiliati all'Ndranghera hanno estorto ingressi in piscina e consumazioni al bar per un valore di circa 1500 euro in parte minacciando il gestore armati di pistola e promettendo la protezione del clan in cambio di favori e privilegi. Si tratta di un 40enne di origini campane già gravato da obbligo di presentazione alla p.g. e uno 44enne modenese, ritenuti responsabili, in concorso, del reato di estorsione in danno del titolare di una piscina di Soliera.Questa mattina i Carabinieri della Stazione di Soliera hanno eseguito nei loro confronti un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Modena Dott.ssa Bentivoglio, su richiesta della Procura della Repubblica di Modena, Dott.ssa Graziano.I fatti risalgono alla scorsa stagione estiva, quando i due, con intimazioni e mostrando una pistola scacciacani (rinvenuta e sequestrata), si presentavano come appartenenti ad una cosca di ‘Ndrangheta locale. Con ripetute minacce di ritorsioni i due ottenevano ingressi gratis e consumazioni. In una occasione avrebbero anche tentato di offrire alla parte offesa la protezione del loro clan insediatosi a Soliera. Una appartenenza solo ostentata, ma non reale, sulla base delle verifiche dei Carabinieri della Compagnia di Carpi che, coordinati dalla Procura della Repubblica, hanno indagato raccogliendo tutti gli elementi necessari fino a giungere al loro arresto.Nella foto, la pistola scacciacani usata dai due per le minacce, rinvenuta e sequestrata dai Carabinieri