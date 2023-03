Evade dagli arresti domiciliari, arrestato e condannato... agli arresti domiciliari

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













I fatti hanno origine ieri sera, 22 marzo, quando un carabiniere libero dal servizio, che si trovava in centro storico, ha notato un uomo che sapeva essere oggetto di misura restrittiva degli arresti domiciliari per una rapina impropria commessa nel settembre 2022 in un esercizio commerciale di Sassuolo. L'uomo non doveva essere lì. Il carabiniere lo ha seguito e contestualmente ha allertato la centrale operativa 112. All’arrivo della pattuglia, i carabinieri hanno provveduto a fermare ed identificare l’uomo, traendolo in arresto per il reato di evasione.Il 49enne è stato condotto questa mattina davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo, a conclusione della quale la persona è stata ricollocata agli arresti domiciliari.