Fa marcia indietro e finisce nella scarpata: 88enne viva e salvata

I tecnici del Soccorso Alpino Emilia Romagna - Stazione Monte Cimone sono intervenuti poco prima delle 17 di ieri per soccorrere una donna di 88 anni precipitata con l'auto dal vecchio ponte di Brandola. L'incidente si è verificato mentre l'anziana, A.G. le iniziali, residente a Polinago, effettuava una retromarcia, secondo i primi riscontri per dare il cambio a un trattore. Il volo è stato di circa 6 metri, ma fortunatamente l'auto non si è deformata nell'abitacolo ed è finita in un punto dove non arrivava l'acqua. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia locale per i rilevi. I tecnici Saer hanno coadiuvato l'elicottero 118 di Pavullo nel recupero col verricello dell'anziana, estratta dall'auto cosciente e portata all'ospedale di Baggiovara in codice di media gravità, con traumi alla testa e al torace.