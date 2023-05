Far west a San Felice, titolare di Alessi Bici speronato dai ladri

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













E questa mattina il sindaco Michele Goldoni e il vicesindaco Bruno Fontana si sono recati presso il negozio per portare la loro solidarietà e vicinanza. 'I ladri sono fuggiti senza bottino, ma hanno speronato il furgone di Alessi che si era precipitato sul posto.Fortunatamente Alessandro Alessi è rimasto illeso. Nella zona sono attivi e funzionanti i varchi veicolari installati dall’Unione Comuni Modenesi Area Nord che si spera possano dare un contributo significativo alle indagini - fa sapere la amministrazione -. Proprio per l’area del polo industriale di San Felice sul Panaro, c’è poi un progetto specifico dell’Amministrazione comunale di ulteriore potenziamento della videosorveglianza, con l’installazione di altre telecamere di ultima generazione. Il progetto è attualmente al vaglio del Ministero dell’Interno in attesa di via libera e di una parte del finanziamento.'Auspichiamo che vengano svolte rapide e tempestive indagini e contiamo sulla comprovata professionalità delle forze dell’ordine – ha detto il sindaco Michele Goldoni – è un dato di fatto che nelle ultime settimane si siano registrati in tutti i Comuni della Bassa numerosi furti in aziende e abitazioni. Come Comune abbiamo messo in campo tutte le iniziative possibili, incluso il potenziamento del controllo di vicinato, per cercare di aumentare la sicurezza della nostra comunità. Ma chiederemo nelle sedi opportune anche un potenziamento degli organici delle forze dell’ordine nel nostro territorio per una maggiore tutela dei cittadini'.