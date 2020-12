Vignola, Fait entra in servizio e trova subito droga

Primo giorno di servizio e prima segnalazione effettuata dall'agente a 4 zampe Fait, della Polizia Locale Terre di Castelli, presso il Parco della Biblioteca a Vignola. Al termine della formazione di base, per la ricerca di sostanze stupefacenti, avvenuta qualche giorno fa, conclusa con il superamento dell’esame e il rilascio della certificazione, sono iniziati i servizi dell’unità cinofila volti alla prevenzione e repressione del consumo di sostanze stupefacenti nelle aree segnalate del territorio dell’Unione Terre di Castelli.Alle 18:30 di ieri il cane, durante una perlustrazione del parco della biblioteca a Vignola, ha segnalato in modo inequivocabile la presenza di sostanza stupefacente nella tasca dei pantaloni di un ragazzo, maggiorenne, senza fissa dimora. Il giovane è stato invitato a consegnare spontaneamente la sostanza contenuta nella tasca, incessantemente segnalata da Fait, ma a fronte del suo rifiuto è stato accompagnato presso il comando per l’effettuazione della perquisizione.L’esito è stato positivo, il naso di Fait non ha sbagliato, perché nella tasca dei pantaloni del ragazzo è stato rinvenuto un pacchetto di sigarette che celava, dietro alla pellicola in stagnola, un involucro trasparente contenente sostanza stupefacente risultata essere hashish al narcotest. La sostanza è stata sequestrata e trasmessa alla Medicina legale contestualmente all'inoltro dell’accertamento alla Prefettura per la segnalazione della persona quale assuntore di sostanze stupefacenti.