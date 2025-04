Fanano, 63enne scomparsa trovata senza vita in un dirupo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





E' stata ritrovata senza vita nel tardo pomeriggio di ieri Antonietta Piani, la 63enne residente a Fellicarolo di Fanano scomparsa dalle prime ore di lunedì.

Antonietta, commercialista nota nel modenese, era uscita di casa all'alba per recarsi al lavoro come ogni giorno, ma non aveva mai preso l'auto ed era senza documenti e senza effetti personali senza dare più notizie di sè. Il corpo della donna è stato individuato in un dirupo durante la ricognizione con elicottero e droni dei Vigili del Fuoco. La salma è stata recuperata con l'ausilio del Soccorso Alpino. Sono ora in corso le indagini da parte dei carabinieri per cercare di ricostruire quanto accaduto. Lascia un compagno e due figli.