Fanano: fatto brillare l'ordigno bellico trovato nel bosco

Nuovo intervento degli artificieri di Piacenza per neutralizzare un ordigno rinvenuto nei giorni scorsi in una zona boschiva a circa tre metri dalla strada carrabile in via Serrazzone nel comune di Fanano. Attivati dalla Prefettura, gli specialisti dell’Esercito provenienti dal 2° Genio Pontieri, hanno identificato l’ordigno come una granata d’artiglieria da 94 mm ad alto esplosivo di nazionalità inglese ed hanno provveduto a metterlo in sicurezza. La granata è stata poi trasportata dagli artificieri in una cava limitrofa dov’è stata fatta brillare. A coadiuvare l’intervento, vi erano i Carabinieri di Fanano ed un’ambulanza della Croce Rossa Militare.