Fanano, il 5 gennaio spettacolare esibizione di pattinaggio artistico

Incredibile, spettacolare, sensazionale: per lei gli aggettivi si sprecano, quel che è certo è che in questo momento a livello mondiale è uno degli astri più fulgidi del pattinaggio artistico su ghiaccio femminile. Lei è Anna Shcherbakova un curriculum sportivo che nonostante la sua giovanissima età – è nata a Mosca nel 2004 - è destinato a lasciare un segno nella storia di uno sport il cui fascino è ineguagliabile. È stata infatti la seconda pattinatrice al mondo a completare un quadruplo lutz in una competizione ufficiale e la prima, la seconda persona nella storia, dopo il pattinatore Nathan Chen, ad aver eseguito due quadrupli lutz nello stesso programma. Al Lombardia Trophy 2019 diventa la prima pattinatrice senior ad atterrare un quadruplo lutz. A Torino, in occasione della finale del Grand Prix della stagione in corso si è classificata seconda e una settimana fa è diventata campionessa nazionale russa.

La sesta edizione del Galappennino in programma il 5 gennaio a Fanano si annuncia quindi come la più spettacolare di sempre, per la qualità degli atleti e per le componenti spettacolari che renderanno unica la serata. Sul fronte degli atleti spiccano oltre a quello di Anna Shcherbakova, i nomi della coppia di danza Charlene Guignard - Marco Fabbri, allenata dalla indimenticabile campionessa olimpica Barbara Fusar Poli, e Daniel Grassl, entrambi confermatisi campioni italiani pochi giorni fa a Bergamo. Completano quello che a pieno titolo si può definire un parterre de roi Ginevra Negrello, campionessa italiana in carica, categoria junior, la coppia di artistico Rebecca Gilardi – Filippo Ambrosini, vicecampioni italiani, Chenny Paolucci, tra le più promettenti atlete italiane nel singolo femminile, Jasmine Tessari – Francesco Fioretti coppia di danza, che agli ultimi campionati nazionali sono saliti sul secondo gradino più alto del podio e infine, Mattia dalla Torre, medaglia di bronzo agli italiani.

Ma Galappennino vuol dire anche contaminazione, spesso inedita, tra forme di spettacolo che si intersecano tra loro rendendo davvero unico l’evento di Fanano. Quest’anno in particolare gli spettatori oltre ad ammirare le evoluzioni degli atleti, potranno vedere le acrobazie mozzafiato della Compagnia ZaMagA Athletic Dancers. Il gruppo propone performance in cui, in modo inaspettato e sorprendente, si amalgamano diverse tipologie di danza, le arti circensi e il cosiddetto teatro fisico, in cui il corpo diventa l’elemento narrativo più rilevante. Completa la ricchissima proposta la partecipazione straordinaria della poliedrica artista Bianca Atzei. La cantante durante la serata interpreterà alcuni dei suoi numerosi brani di successo a partire da “Fire on Ice” che, forse non tutti sanno, nel 2018 è stata l’applauditissima e ballatissima colonna sonora ufficiale dei Campionati del Mondo di pattinaggio artistico tenutisi a Milano.

