Fanano, tetto a fuoco, evitato il peggio

Il rogo, per cause in corso di accertamento, intorno alle 12,30 in un'abitazione nel comune di Fanano,in via Cella di Sotto. Le fiamme rischiavano di intaccare la copertura quando l'intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato il peggio. Le fiamme sono state arginate ed è stata evitata la loro propagazione all'intera copertura. Non si rgistrano feriti.