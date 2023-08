Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'L’anno scorso, col rinnovo dell’autorizzazione, la ditta ha realizzato modifiche agli impianti utilizzando tecnologie che, secondo il nostro sindaco e quello di Spilamberto, avrebbero dovuto eliminare completamente il problema degli odori percepiti in paese. Il collaudo degli impianti è avvenuto con successo all’inizio di quest’anno pertanto si sperava che questa fosse la prima estate senza puzze nella storia del paese.Le segnalazioni sono però continuate a pervenire numerose ad Arpae al punto che i tecnici hanno dovuto intervenire più volte presso lo stabilimento riscontrando anomalie proprio negli impianti da pochi mesi collaudati. L’azienda non ha saputo fornire spiegazioni ed è stata sanzionata per violazione del Codice dell’ambiente. Vengono a mente le parole dell’assessore all’Ambiente, Fabrizio Pancaldi, in una delle prime sedute di Consiglio di questa legislatura: 'l’attrezzatura deve essere buona, ma anche chi la usa deve essere buono'. Quante altre anomalie al funzionamento degli impianti di abbattimento degli odori dovremo aspettarci? Se, dopo quasi mezzo secolo di proteste e denunce, la Far Pro non riuscirà a convivere col territorio in cui opera, anche utilizzando le migliori tecnologie possibili, quale altra strada resta da percorrere ai nostri amministratori, oltre alla dismissione?'