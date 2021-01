'Far Pro, ecco il fallimento politico di Regione e Comuni'

'Si rimane esterrefatti a fronte delle risposte dell’assessore all’ambiente del Comune di San Cesario, Pancaldi, all’interrogazione presentata nel Consiglio dello scorso 22 dicembre. Altro non si può fare se non prendere atto del fallimento totale dell’azione politica di Regione, Comune di San Cesario e Spilamberto sul fronte delle criticità ambientali della ditta Far Pro. Lo stallo è totale: nessuna efficacia dai provvedimenti per risolvere il problema degli “odoracci”, assai infelice definizione del sindaco Zuffi, via libera allo scarico in Fiume nonostante i ben noti ristagni putrescenti sottostanti, silenzio totale sugli impianti di riciclo a fronte del mostruoso prelievo di 600.000.000 litri annui di preziosa e ottima acqua di falda'. Così in una nota i consiglieri di opposizione a San Cesario Mirco Zanoli, Sabina Piccinini e Ivano Soli.

'Ci passano davanti agli occhi le immagini della petizione da oltre 700 firme del 2017, della gente esasperata accorsa ai diversi flash mob tenutisi negli anni, l’ultimo, partecipatissimo, nell’estate 2020, per dire basta alle puzze e ad uno scarico in Fiume che nessuno ha il coraggio di far chiudere. Ci risuonano nelle orecchie i “solenni” impegni assunti dal sindaco Zuffi nel Consiglio aperto del 4 novembre 2019, uno dei più partecipati nella storia del nostro paese, quando si impegnò “all’abbattimento totale delle emissioni odorigene”. Come in un assurdo e beffardo gioco dell’oca, ancora una volta siamo al punto di partenza - continuano Zanoli, Piccinini e Soli -. Il naso elettronico, anni di sperimentazioni sui camini della ditta per capire la provenienza dei miasmi, tutto questo non ha prodotto nulla, anzi, il 2020 ha addirittura portato ai sancesaresi una primavera/estate tra le più terribili degli ultimi anni, anche a detta della stessa Arpae, dopo le decine e decine di segnalazioni pervenute a causa dei terrificanti fetori. Politicamente imbarazzante inoltre l’assessore Pancaldi, col suo annuncio dell’ennesimo tavolo tecnico che si terrà domani, 15 gennaio, tra i Comuni di San Cesario, Spilamberto ed i rappresentanti della Regione. “Giocheranno a dadi” o si decideranno finalmente a prendere provvedimenti risolutivi? Noi non staremo certo ad aspettare, ma lavoreremo determinati come sempre, i cittadini possono starne certi'.

San Cesario sul Panaro 14/01/2021