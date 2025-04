Fdi: 'Agrivoltaico a Fossoli, assemblea convocata a cose fatte'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Ieri sera si è tenuta l'assemblea pubblica sull'impianto agrivoltaico di Fossoli, un tema di grande rilevanza per il nostro territorio. Fratelli d'Italia Carpi esprime perplessità riguardo alla tempistica e alle modalità con cui l'amministrazione comunale ha gestito il coinvolgimento della cittadinanza su questo importante progetto. L'assemblea di ieri è stata convocata a cose fatte. I cittadini sono stati informati, ma non coinvolti nel processo decisionale. Questo metodo di lavoro, che esclude la partecipazione attiva della comunità, non è accettabile. Un tema così rilevante avrebbe meritato un confronto più ampio e trasparente sin dall'inizio: prima che l'Amministrazione a guida PD esprimesse parere favorevole alla realizzazione dell'intervento senza richiedere la procedura della Valutazione di Impatto Ambientale'. A parlare è Federica Carletti, presidente di Fratelli d'Italia Carpi e consigliere comunale.

'L'assemblea sarebbe dovuta essere convocata molto prima, anche quando Righi ricopriva il ruolo di assessore nella giunta guidata da Alberto Bellelli. Coinvolgere la cittadinanza in una fase più precoce avrebbe permesso un dibattito costruttivo e una maggiore condivisione delle scelte. Così facendo, invece, si è perso un importante momento di confronto democratico quando è dovere dell'Amministrazione locale favorire confronti con i cittadini' - chiude la Carletti.