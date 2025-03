Fdi: 'Bellco, 182 posti di lavoro salvati, un successo del Governo'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'La risoluzione avvenuta con successo della questione Bellco testimonia l’impegno costante delle istituzioni dal sindaco al Ministro Urso da subito attento e che si è messo a completa disposizione di un territorio a testimonianza dell’attenzione ad un comparto, quello Biomedicale di Mirandola, mai venuta meno da parte del Governo. L'interesse per il nostro distretto è confermato anche dal tavolo di discussione al Mef che si svolgerà domani e che verterà sul Payback, norma folle voluta dal PD che ha rischiato di mettere in ginocchio un comparto fondamentale per l’economia nazionale ed in particolare per l’area Nord della provincia di Modena'. Lisa Secchia, coordinatore di Fratelli d’Italia a Mirandola esprime soddisfazione per questo risultato non scontato che ha evitato il licenziamento in tronco di tutti i dipendenti e consentito un futuro alla Bellco\Mozarc: 'Vedere un Governo così attivo, nel prendersi in carico i problemi del nostro territorio, e risolvere una situazione così complessa è un motivo di orgoglio e la dimostrazione che la buona politica di Fratelli d’Italia può risolvere problemi'.

Nella foto Lisa Secchia e Michele Barcaiuolo