Fdi Carpi: 'Centro storico allo sbando, baby gang e minori armati'

'Quanto accaduto all’interno del negozio Terranova in pieno giorno, con una minorenne che tenta un furto, sfonda una vetrina e poi minaccia una commessa con un coltello, è l’ennesimo episodio che testimonia come il centro storico di Carpi sia allo sbando totale. I commercianti sono esasperati e vivono nella paura, costretti a convivere con una microcriminalità dilagante che le istituzioni locali fanno finta di non vedere'. Così il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Claudio Cortesi, che interviene dopo il grave episodio di violenza avvenuto lo scorso 16 aprile in Piazza Martiri.

'Non è più accettabile – prosegue Cortesi – che il cuore della città, un tempo luogo di vita, commercio e socialità, sia diventato un’area di degrado e insicurezza. L’amministrazione comunale non può continuare a minimizzare. Occorre un piano straordinario di controlli costanti e visibili, soprattutto nelle ore più critiche.

I nostri commercianti e i nostri cittadini meritano sicurezza, non abbandono'.

Sulla stessa linea il consigliere comunale Federica Boccalettiche pone l’accento su un fenomeno ormai incontrollato: il disagio giovanile. 'Ci troviamo di fronte a una generazione che spesso cresce senza punti di riferimento, senza educazione al rispetto delle regole e, cosa ancor più grave, senza alcun timore delle conseguenze. Le baby gang non sono più un’eccezione: sono una realtà quotidiana anche a Carpi. E la vicenda di Terranova ne è la dimostrazione lampante. La sicurezza – aggiunge Boccaletti – non è un tema da relegare alla propaganda: è una priorità concreta. Questa amministrazione a traino PD, come la precedente, ha sempre sminuito il problema e questo sminuire ha avuto come conseguenza l'aumento e l'aggravarsi dei casi di insicurezza. Non è normale che una minorenne giri con un coltello in tasca pronta a minacciare una lavoratrice. Chiediamo con forza l’intervento del Comune affinché vengano potenziati i presidi di sicurezza nei punti nevralgici della città e nelle zone frequentate dai più giovani'.'Serve una stretta decisa e immediata - concludono Cortesi e Boccaletti - Carpi non può più aspettare. La legalità e la sicurezza non possono essere opzionali'.