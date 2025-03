Fdi: 'Carpi, il Comune attivi abbonamenti per la sosta ai residenti'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'I residenti del centro storico di Carpi meritano una soluzione concreta per il parcheggio. Per questo abbiamo presentato una mozione affinché il Comune attivi gli abbonamenti per la sosta destinati ai cittadini privi di garage o posto auto privato. È una misura di buon senso che già esiste in altre città come Modena e che risponderebbe alle esigenze di molte famiglie'. Lo dichiara Enrico Fieni, consigliere comunale di Fratelli d’Italia e primo firmatario della mozione depositata in Consiglio Comunale.

'La trasformazione di oltre 220 parcheggi da disco orario a pagamento ha reso ancora più difficile la situazione per i residenti del centro, che spesso si trovano costretti a fare i conti con tariffe elevate e pochi spazi disponibili.

Oggi, chi vive in centro senza un garage non ha alcuna agevolazione per la sosta, a differenza di quanto avviene in altre città dove sono previsti abbonamenti calmierati per i residenti. È ora che anche Carpi si adegui'.'Approvare questa mozione - prosegue Fieni - sarebbe il primo tassello per arginare la fuga dal centro storico anche in previsione dell'eventuale ampliamento della zona a traffico limitato, anche se su questa tematica l'amministrazione non ha ancora preso una posizione chiara'.

Secondo Fieni, l’attivazione del servizio sarebbe facilmente gestibile: 'L’Ufficio Permessi della Polizia Locale già si occupa di autorizzazioni per l’accesso alla ZTL e alle aree pedonali. Estendere il servizio agli abbonamenti per la sosta nei parcheggi a pagamento sarebbe un passo logico e doveroso'.La mozione impegna il sindaco e la Giunta a istituire gli abbonamenti per i residenti privi di posto auto privato, consentendo loro di parcheggiare negli stalli a pagamento senza occupare quelli a sosta libera. 'Ora ci aspettiamo che la maggioranza accolga questa proposta con responsabilità. È un intervento semplice ma di grande impatto per chi vive in centro. Non possiamo più ignorare le difficoltà quotidiane dei residenti' - conclude Fieni.