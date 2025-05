Fdi: 'Carpi, Oratorio di via Nuova Ponente: pericolo e degrado'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia a Carpi ha depositato un’interrogazione in Consiglio comunale in merito alla persistente situazione di pericolo legata al fabbricato dell’Oratorio della Madonna Addolorata situato in via Nuova Ponente che da tempo è inagibile.

'A distanza di oltre tre mesi dalla scadenza del termine imposto alla proprietà per la messa in sicurezza dell’oratorio, nulla è stato fatto. Né da parte dei privati, né da parte dell’Amministrazione che, in caso di inottemperanza, aveva dichiarato di voler intervenire in sostituzione. È inaccettabile che si continui a tollerare questa situazione di degrado e rischio per l’incolumità pubblica considerato anche il fatto che la struttura sorge proprio accanto ad una strada su cui transitano automobilisti, ciclisti e pedoni', dichiara Enrico Fieni, consigliere comunale di Fratelli d’Italia primo firmatario dell’interrogazione.

Fieni sottolinea inoltre come l’immobile, già dichiarato inagibile dal Servizio Sismico dell’Unione Terre d’Argine il 4 settembre 2024, sia oggi anche soggetto ad abbandoni di rifiuti.'L’oratorio sta diventando una discarica a cielo aperto. Un luogo sacro abbandonato non solo strutturalmente, ma anche moralmente. È evidente una mancanza di volontà politica nell’affrontare la questione con la necessaria urgenza'.Nell’interrogazione si chiede all’Amministrazione comunale di chiarire se esiste un cronoprogramma per i lavori di messa in sicurezza, se è stato quantificato il costo degli interventi, in quale capitolo di bilancio verranno registrati, e se si sta procedendo con il supporto legale per il recupero delle somme da parte dei privati inadempienti.'La tutela della sicurezza pubblica non può essere rimandata oltre. Pretendiamo chiarezza e tempi certi, perché è compito delle istituzioni prevenire i rischi, non rincorrerli dopo che si sono trasformati in emergenze', conclude Fieni.