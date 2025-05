Fdi Carpi: 'Pieno sostegno alla petizione dei commercianti di via Roosevelt'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





'Fratelli d’Italia esprime pieno e totale sostegno alla petizione lanciata dai commercianti di via Roosevelt contro l’ennesimo disastro amministrativo targato Partito Democratico. Un cantiere che doveva riqualificare si è trasformato in una ferita aperta per tutta la città. Questo è l'ennesimo esempio di una programmazione fallimentare, priva di trasparenza e senza alcuna attenzione per chi ogni giorno vive, lavora e produce a Carpi'. Lo dichiara Tommaso Casolari, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale.

'Dopo mesi di disagi, promesse non mantenute e mancanza di comunicazione dell’amministrazione comunale, i commercianti chiedono con forza i risarcimenti per i danni subiti, un cronoprogramma certo e pubblico, e soprattutto la riapertura immediata del tratto completato, ancora inspiegabilmente chiuso. Proposte queste avanzate anche dal gruppo consiliare di Fratelli d'Italia che si è messa in ascolto, al contrario di qualcun altro.

I commercianti rappresentano una categoria importante, costretta a lavorare in un contesto, come quello carpigiano, in cui governa una sinistra che, invece di favorire la libertà di impresa la ostacola con interventi che inseguono politiche green inefficaci e ideologiche'.'Il Pd ha fallito su tutta la linea. I cittadini e i commercianti sono stanchi di una classe politica che non ha idea di cosa accada nei quartieri, che parla di “rain garden” mentre lascia affondare intere strade nel caos. La verità è che la Giunta comunale ha dimostrato una preoccupante incapacità nella gestione delle opere pubbliche, lasciando per mesi un cantiere aperto senza coordinamento, senza comunicazione e, cosa peggiore, senza rispetto per le persone', prosegue Federica Carletti, presidente di FdI Carpi e consigliere comunale. 'Via Roosevelt è un’arteria vitale per Carpi e il danno arrecato non è solo economico, perché si ripercuote sulla mobilità delle persone e delle merci. Sempre più esercenti non si fidano di questa amministrazione e questa petizione ne è la prova. Chi amministra ha il dovere di ascoltare, agire e rispondere e, quando fallisce, come in questo caso, ha il dovere di chiedere scusa', concludono i due consiglieri di Fratelli d'Italia.