Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

A replicare nuovamente agli esponenti Dem finalesi è Monica Malaguti, presidente di circolo di Fdi Finale Emilia. Un intervento per mettere al centro le esigenze del Comune della Bassa e per non disperdere le energie nella logiche Ucman.'Tutto il resto - aggiunge Malaguti - è solo vuota chiacchera politica. Se la tua casa va a fuoco non ti preoccupi di quello che accade a casa del vicino'.