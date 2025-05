Fdi: 'Sassuolo, la Giunta Mesini perde pezzi dopo nemmeno un anno'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





'Prendiamo atto delle motivazioni espresse dall’assessore Tonelli in merito alle sue dimissioni. Non intendiamo mettere in discussione le sue parole, che rispettiamo, ma è doveroso sottolineare un dato politico evidente: dopo meno di un anno di amministrazione, la Giunta Mesini registra già la sua prima defezione. Non possiamo fare a meno di rilevare che quanto accaduto potrebbe non essere un caso isolato'. A intervenire sul nuovo assessorato affidato a Baccarani è Fdi Sassuolo.

'Riteniamo infatti plausibile che dietro l’addio della Tonelli si celino divergenze politiche profonde, probabilmente legate alla natura eterogenea della maggioranza che sostiene il Sindaco. È evidente che un raggruppamento così composito, privo di una guida forte e coesa, rischia di generare tensioni interne difficilmente gestibili. Quello della Tonelli potrebbe essere solo il primo passo di una crisi politica più ampia. E ciò non può non destare preoccupazione. La città di Sassuolo merita stabilità amministrativa e una Giunta solida, capace di lavorare con continuità e visione. I risultati lacunosi finora su alcuni fronti, come l’ambiente e la raccolta porta a porta, sicurezza sono evidenti e si evidenziano da una crescente instabilità politica. Rinnoviamo quindi l’invito al sindaco Mesini a fare chiarezza sulla tenuta della sua maggioranza e a garantire alla città un governo all’altezza delle sfide che ci attendono'.