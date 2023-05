Fdi Vignola: Filomena Campolongo nuovo presidente cittadino

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Sono particolarmente contento di nominare Filomena Campolongo nuovo responsabile del circolo di Fratelli di Italia Vignola. Dopo l’impegno profuso nella crescita del partito nella città di Vignola e l’impegno nel lavoro del Dipartimento della Tutela della vittime, Filomena ha il profilo migliore per rappresentare il partito e per continuare il lavoro di radicamento territoriale già intrapreso dal predecessore, Massimilano Mazzoli, al quale va il mio più sentito ringraziamento per il lavoro svolto'. Così il presidente provinciale di FdI, Ferdinando Pulitanò annuncia la staffetta alla guida del partito vignolese.'La decisione di nominarla responsabile di circolo è stata molto facile e presa di intesa con gli altri dirigenti e gli iscritti del circolo che hanno visto in lei gli elementi necessari per promuovere la crescita del partito e delle iniziative a livello locale, nell’interesse dell’intera comunità' - continua il senatore Michele Barcaiuolo, coordinatore regionale di Fdi.'Ringrazio per la fiducia i dirigenti di Fratelli d'Italia. Ho accettato l'incarico con molto entusiasmo. Credo sia importante coinvolgere la comunità vignolese alla vita politica. Abbiamo bisogno di tutti quelli che hanno a cuore il futuro e il benessere del nostro territorio” - conclude la neo responsabile di circolo, Filomena Campolongo.