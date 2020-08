Fellicarolo, bimbo di 10 anni precipita nella cascata per 20 metri

Grave incidente alle Cascate del Doccione di Fellicarolo di Fanano. Il Soccorso Alpino insieme ai carabinieri sono intervenuti perché un bambino di 10 anni è scivolato per una ventina di metri lungo la cascata, finendo in mezzo alle rocce. Il ragazzo è stato trasportato in eliambulanza presso il Policlinico di Modena: ha riportato la frattura ad un arto inferiore. Il bimbo al momento della caduta era in compagnia della madre, residente a Formigine.