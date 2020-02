Fermati a Sassuolo con 7 chili di hashish, arrestati due magrebini

Maxi operazione da parte dei carabinieri di Sassuolo. Il 21 febbraio intorno alle 17 in via Circonvallazione a Sassuolo, al limite del territorio con Fiorano Modenese, i carabinieri hanno notato uno strano comportamento da parte di due cittadini stranieri che, dialogando tra di loro, alla vista dei carabinieri si sono rimessi velocemente nella loro autovettura per allontanarsi.Non hanno però avuto il tempo di farlo in quanto i militari li hanno immediatamente fermati. Dopo aver chiesto loro i documenti, notando un evidente nervosismo, i carabinieri hanno deciso di procedere a un controllo più accurato dell’autovettura.In un borsone sportivo sono stati rinvenuti 7,15 chili di hashish, 257 grammi di cocaina oltre a quasi 10.000 euro in contanti.Lo stupefacente, cosi come anche il denaro in contante, è stato sequestrato.I due cittadini magrebini sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso e portati nel carcere di Modena in attesa dell’interrogatorio di garanzia.Questi due arresti si sommano agli altri 22 arresti con circa 10 chili di cocaina e hashish operati negli ultimi tre mesi dai militari della Compagnia di Sassuolo.