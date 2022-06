Vignola: fermato per un controllo, aveva 23 dosi di cocaina e un panetto di hashish in tasca

Il piccolo carico di droga che era pronto a smerciare presumibilmente a Vignola non è andato nelle mano di clienti ma dei Carabinieri di Vignola. Il 26enne di droga addosso ne aveva per 23 dosi di cocaina e per 50 grammi di hashish in un unico panetto.

Ieri i Carabinieri della Tenenza di Vignola, nell’ambito di un servizio di prevenzione e contrasto della diffusione delle sostanze stupefacenti tra i giovani, lo hanno così tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di cocaina e hashish.

L'uomo, alla vista dei militari, ha subito cercato di darsi alla fuga a piedi, venendo però rincorso e bloccato poco dopo. Nel corso della perquisizione, è risultato in possesso del suddetto quantitativo.





Questa mattina è stato condotto davanti al Giudice per l’udienza con rito direttissimo. Arresto convalidato ma pena da scontare attraverso l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.



'L’attività - sottolinea il comando provinciale dei Carabinieri di Modena - rientra in una più ampia programmazione di controlli predisposti periodicamente dal Comando Compagnia Carabinieri di Sassuolo attraverso i dipendenti Comandi di Tenenza e Stazione, finalizzati alla prevenzione e contrasto dei reati di strada e quelli connessi con le sostanze stupefacenti'