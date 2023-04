Fermato per un controllo, tira pugni ai Carabinieri, arrestato

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













A Vignola, sempre nella serata di ieri, i Carabinieri della locale Tenenza, nel corso di controlli nelle piazze e altre aree verdi pubbliche della cittadina, hanno fermato un 37enne destinario di un provvedimento di revoca dell’affidamento in prova con ripristino della carcerazione. L’uomo doveva scontare un residuo di pena per una ricettazione commessa nel 2011, quando fu sorpreso da Carabinieri della locale Tenenza, in possesso di ciclomotori rubati.