Festa della donna: come e dove si celebra in provincia

Mercoledì 8 marzo alle 10.30 il social market Il Pane e le Rose di via Serrasina 95 proporrà un “Colazione al Femminile”, a cura di Eortè, mentre alle 19 la palestra I Cento Passi di via Caduti di Nassiriya ospiterà “Le donne nel pallone”, un incontro amichevole di calcio femminile dei gruppi delle ragazze under 12 del Limidi calcio. Infine alle 20, nella sala Arci di Habitat, si terrà la Cena della Mimosa (prenotazione obbligatoria entro il 5/3 allo 059.567869 oppure al 331.1127140).Domenica 12 marzo, alle 15, appuntamento di nuovo al Centro Polivalente di Limidi per l’iniziativa “Donne in pista”, mentre alle 17 nella sala Dude di Habitat risuoneranno le musiche di Ennio Morricone e Astor Piazzolla, grazie al duo composto da Cecilia Cuccolini (arpa) e Valentina Bernardi (flauto). Al termine sarà offerto un aperitivo a cura di Arci Soliera.Infine mercoledì 15 marzo alle 21, sempre ad Habitat spazio al cinema con la proiezione del thriller francese di Eric Gravel “Full time – Al cento per cento” con Laure Calamy, Anne Suarez e Nolan Arizmend. Un’iniziativa ad ingresso gratuito di Arci Soliera.Dopo lo spettacolo teatrale, martedì 7 marzo, il secondo appuntamento, in programma sabato 11 marzo alle 10.30 presso la Biblioteca Tolkien di Bomporto, è con “Rosso Fiaba”, una lettura animata a cura di Marco Bertarini rivolto a bambini e bambine dai 6 anni d’età e per tutti coloro che amano le storie. Il femminile in “Rosso Fiaba” si manifesta con coraggio, intraprendenza, astuzia, intelligenza, forza e diventa protagonista di antiche narrazioni rivisitate, per suscitare nuovi spunti di riflessioni. Non solo storie inedite di bambine, ragazze, donne che hanno lasciato il segno sia nella loro quotidianità che in grandi imprese, ma anche nuovi finali di grandi classici come Cenerentola, Biancaneve o le avventure della paleontologa Mary Anning.

A Maranello

Mercoledì 8 e giovedì 9 al Centro Giovani “La città delle donne”, laboratorio aperto ai ragazzi per realizzare la mappa di una Maranello ideale, con le strade intitolate alle donne, ricostruendo così una “città delle donne”: una riflessione sul tema della disparità e degli stereotipi di genere. Mercoledì 8 all’Auditorium Enzo Ferrari la proiezione gratuita del film “Il corsetto dell’imperatrice”. Sabato 11 “Armate di penna. Storia di donne che hanno fatto la storia”, un trekking storico urbano lungo le strade di Maranello intitolate alle donne con letture tratte da alcune grandi scrittrici del Novecento, da Virginia Woolf a Elsa Morante, con partenza alle 14,30 dal parcheggio delle scuole Stradi, a cura di Allacciati le storie e Cristina e Luciana Ravazzini. Martedì 14 alle 21 in Auditorium “Coppia aperta quasi spalancata”, spettacolo teatrale di Dario Fo e Franca Rame con Chiara Francini (ingresso intero 18 euro). Mercoledì 15 alle 21 in Auditorium “Non c’è Lui senza Lei”, spettacolo teatrale a cura di 8mani Teatro. Si conclude giovedì 30 alle 21 al Mabic con “Non è uno sport per signorine”, talk condotto da Alessandro Iori con la partecipazione delle calciatrici afghane accolte a Firenze dal CS Leboswki e di Barbara Orlandini. In programma anche Open Sport, ingresso gratuito per le donne ad attività sportive (nuoto, acquagym fitness, karate) in piscina e alla palestra Stradi. Fino all’11 alla Biblioteca Mabic una Selezione di libri e DVD sul tema.



A Nonantola

Si parte mercoledì 8 marzo in Piazza Caduti Partigiani alle ore 9 con la distribuzione di mimose a sostegno di tutte le donne iraniane e del mondo che si battono per la vita, la libertà e la democrazia. Sempre l’8 marzo nel pomeriggio, dalle ore 14 30, è prevista in via Volta 5 alla Sala Mago Merlino la distribuzione della mimosa alle lavoratrici ucraine di Nonantola. Iniziative promosse dalle donne dello SPI CGIL.

Sabato 11 marzo a La Clessidra alle ore 12 30, spazio al “Pranzo Festa della Donna” aperto ai soci, mentre domenica 12 marzo alle ore 18 allo Spazio Scialla è in programma la proiezione della commedia gialla tutta la Femminile “7 donne e un mistero”. Il film, diretto da Alessandro Genovesi è composto da un cast di primissimo piano al femminile: Margherita Buy, Luisa Ranieri, Sabrina Impacciatore, Micaela Ramazzotti, Diana Del Bufalo, Benedetta Porcaroli e Ornella Vanoni. L’evento è a cura di Nonantola Film Festival, ANPI, Niente di Nuovo, SPI CGIL, Pace e Solidarietà e Auser Nonantola.

Mercoledì 15 marzo alle Officine Culturali alle ore 21 si tiene “Anime Ribelli. Ada Rossi e Ursula Hirschmann, pioniere d’Europa”. Conferenza spettacolo con Giovanni Taurasi. In collaborazione con l’Istituto Storico di Modena. Infine sempre alle Officine Culturali mercoledì 5 aprile alle ore 21 è prevista l’esibizione del Shakti Duo in L’energia musicale al femminile. Protagoniste: Eloisa Manera (violino, voce, elettronica) e Daniela Savoldi (violoncello, voce, elettronica).



A Fiorano

Il pensiero è rivolto alle donne iraniane e afghane nell’8 marzo di Castelnuovo Rangone. Arte, letteratura e teatro si intrecciano nella proposta dell’Amministrazione comunale per la Giornata internazionale della donna, con alcuni momenti carichi di significato: “L’attenzione ai diritti negati e agli stereotipi che ancora troppo spesso limitano la libertà delle donne sarà al centro delle iniziative organizzate per l’8 marzo, messaggi forti che vogliamo trasmettere con il mezzo più efficace e coinvolgente, l’arte, declinata nelle sue tante dimensioni” spiega Daniela Sirotti Mattioli, Vicesindaca con delega alle Pari opportunità del Comune di Castelnuovo Rangone.

Tra gli appuntamenti che rientrano nell’ambito della giornata della donna c’è anche il secondo incontro del ciclo “Un tè con la scrittrice”, in calendario domenica 12 marzo alle 16 presso il Circolo Caos. Nell’occasione il Collettivo MAMA presenterà il suo libro Rosa Spia, con accompagnamento musicale di Ellen River.



A Finale Emilia

Nell’ambito delle iniziative per celebrare la Giornata Internazionale della Donna, oltre al convegno formativo 'La Voce delle Donne”, in programma nella mattinata dell’8 marzo al Nuovo Cinema Corso, Finale Emilia ospiterà anche altri tre eventi. Sempre l’8 marzo, ma alle ore 19.00, presso la Bottega Manigolde di via Agnini 1, la storica dell’arte Giuliana Ghidoni racconterà di “Penelope e le altre. Donne che uniscono e avvolgono creando legami e relazioni”. L’evento è organizzato da Manitese e Manigolde e si concluderà con un concerto presso il vicino Bar Pub Agorà. Venerdì 10 marzo, invece, nell’aula magna del Liceo Morando Morandi, in via Digione, alle ore 9.30 e alle 11.30, “La storia di Ross”, lettura-spettacolo di Agnese Negrelli, Compagnia teatrale Fata Morgana. Ancora venerdì 10, ma alle ore 20.30 alla Stazione Rulli Frulli in viale della Stazione 1, serata all’insegna della musica con “Ragazze in orbita. Voci di donna – progetto Satellite”, in collaborazione con la Fondazione Scuola di Musica C. e G. Andreol