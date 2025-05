Fiera di Mirandola, tutto pronto per la 221esima edizione

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Mirandola si appresta ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: la 221esima edizione della storica Fiera Campionaria, in programma da mercoledì 14 a domenica 18 maggio 2025 nel cuore della città. Un evento che, fedele alle sue radici, continua a rinnovarsi proponendo un programma ricco, capace di celebrare le eccellenze del territorio e coinvolgere l'intera comunità. Anche quest’anno, l’organizzazione della Fiera è affidata a l’Accento srl, realtà attiva a Mirandola dal 2014.

Tra le novità del 2025, spicca il ritorno di “Gustosa”, la tensostruttura dedicata alle eccellenze enogastronomiche locali, che sarà allestita in Piazza Marconi. Protagonista indiscusso sarà il celebre Maccherone al Pettine delle Valli Mirandolesi, simbolo della tradizione culinaria mirandolese.

Confermato anche il “PalaPico”, la suggestiva struttura ottagonale che sorgerà in Piazza Costituente, nei pressi della Chiesa della Madonnina.

Questo spazio multifunzionale ospiterà incontri, dibattiti e presentazioni con le principali realtà produttive e associative locali, diventando una vera e propria vetrina per l’innovazione e lo sviluppo del territorio.L’edizione 2025 prevede inoltre la presenza di due palchi per spettacoli e performance:Mercoledì 14 maggio – Satellite Vol. 4 Release Party ”, a cura della Fondazione Scuola di Musica Guglielmo Andreoli, con giovani talenti del territorio che si esibiranno in un repertorio musicale variegato, dal rock al contemporary.Giovedì 15 maggio – Sfilandola – III Edizione, la sfilata di moda e creatività realizzata in collaborazione con l’Istituto Galileo Galilei, la rete TAM (Tessile, Abbigliamento, Moda) e i commercianti del centro storico.Venerdì 16 maggio – Rewind '90Sabato 17 maggio – Dario BallantiniDomenica 18 maggio – Giovanni Cacioppo

'La Fiera Campionaria 2025 celebra la nostra Mirandola con un’edizione speciale, dedicata ai giovani, al territorio e alla nostra identità – sottolinea l’assessore Marco Donnarumma - L’inaugurazione sarà affidata al coro giovanile Thàrsei, in omaggio a Miriam Treglia: un inizio toccante che racchiude il senso profondo della manifestazione. Cinque giorni di eventi, cultura, musica e tradizione animeranno il Centro storico, con il coinvolgimento delle associazioni locali, vero cuore della nostra comunità. Un grazie a chi rende possibile tutto questo'.'La Fiera Campionaria di Mirandola di anno in anno si arricchisce di appuntamenti sempre più consolidati di promozione del territorio, con l’intento, attraverso iniziative come biciclettate, passeggiate, incontri informativi, laboratori per le scuole, incentrati sulle ricchezze culturali, ambientali ed enogastronomiche della nostra Città, di offrire una buona accoglienza per tutti i turisti o semplici cittadini che vorranno venirci a trovare. Per il primo anno – conclude Sabrina Rebecchi, Responsabile del Servizio Promozione e Accoglienza Turistica e CEAS “La Raganella” - in occasione della Fiera, negli orari serali, anche l’ex Casello di via 5 Martiri rimarrà aperto per dare ulteriori informazioni a tutti i visitatori'.