Finale Emilia: biomasse in fiamme nella notte

E' ricapitato. Un altro incendio che ha coinvolto cumuli di biomasse, in via Ceresa, nei nella zona industriale di Finale Emilia. L'allarme è scattato nella tarda serata di ieri a seguito delle fiamme che hanno coinvolto l'ammasso di materiale. Le squadra dei Vigili del Fuoco accorse sul posto sono rimaste impegnate tutta la notte e lo saranno presumibilmente per tutta la giornata. Nessun ferito è stato segnalato. Indagini in corso sull'origine.