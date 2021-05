Finale, addio all'ex sindaco Mario Pio Silvestri

Domani mattina a Finale Emilia si terrà la cerimonia religiosa per commemorare la morte di Mario Pio Silvestri, ex sindaco di Finale.Sono momenti in cui si discute molto della qualità dei rappresentanti politico istituzionali che i cittadini eleggono in loro rappresentanza nei Comuni, nelle Regioni, in Parlamento.Silvestri, maestro di scuola, consigliere comunale poi sindaco di Finale Emilia, è stato un alto rappresentante di quella politica vissuta non come mestiere, ma come servizio.Dopo la dolorosa perdita della moglie si era trasferito a Trieste, ma il suo cuore di Finalese non ha mai lasciato la città. Il cialetto inconfondibile, la ironia che lo tratteggia a in ogni discussione, la serietà e il livello intellettuale comparivano in ogni momento.Il tragico terremoto che ha messo in ginocchio la città, sopratutto la tragedia amministrativa che la ha colpita erano pienamente vissuti da Mario Pio. Ma ciò che ci rimane oltre la serietà, le cose buone che emergono dalla sua gestione amministrativa, elementi che la storia conserverà in memoria, c'è il dolore di aver perso un grande Finalese che col suo amico, e nostro amico, Giuseppe Pederiali ci riempivano di idee, ricordi e di futuro dalla Feffa e in ogni trattoria dopo conferenze, libri, mostre in una città piena di vita e di giovialità. Maestro, i socialisti, ma anche i Finalesi ti avranno nel cuore.