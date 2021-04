Finale, civici di Olao Guerra corrono soli. E si rafforza ipotesi Soragni

'Non siamo una stampella della Sinistra. Ribadiamo che non ci apparentiamo con nessun schieramento che sia di destra di sinistra di centro di sotto o di sopra, andremo alle prossime elezioni con un nostro candidato a sindaco, e relativa lista già formata da consiglieri che non hanno nessuna etichetta politica, ma hanno a cuore la propria città e il proprio territorio, fortemente stanchi di 10 anni di liti e contrapposizioni di chi ha governato questa città'. Così Olao Guerra, della lista Ricominciamo Daccapo visibile smentisce categoricamente l'ipotesi pubblicata dal nostro giornale di un possibile sostegno dei civici alla lista Pd in vista delle elezioni di ottobre. Un Pd che intanto, come pubblicato ieri, deve fare i conti con la possibile discesa in campo dell'ex sindaco di Finale Emilia Raimondo Soragni. Ieri a Finale, nei pressi della azienda Cercolor in via per Ferrara, si è tenuta infatti una riunione tra diversi imprenditori pronti a sostenerne la candidatura, una ipotesi, quella di Soragni, che ovviamente mette in crisi sia la candidatura di Palazzi in casa Lega che quella di Poletti in casa Dem. Intanto, il diretto interessato, per ora, ovviamente smentisce la sua volontà di tornare in campo.