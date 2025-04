Finale, comandante Polizia locale guidava in stato di ebbrezza: attivata Commissione

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





'Il Comune di Finale Emilia attiverà quello che prevede il contratto nazionale dei pubblici dipendenti, ovvero una commissione di verifica per valutare le misure più idonee del caso'. Così il sindaco di Finale Emilia Claudio Poletti è intervenuto in Consiglio comunale sull'episodio che ha visto protagonista il comandante della polizia locale, Fabio Ferioli.

Fermato dai carabinieri di Cento all'uscita di un bar all'ora di pranzo, fuori servizio ma ancora con la divisa della polizia locale addosso, Ferioli era risultato positivo all'alcoltest e per questo si era visto ritirare la patente per guida in stato di ebbrezza, avendo un tasso alcolemico accertato superiore agli 0,5 grammi per litro. Il fatto era accaduto martedì nella frazione di Alberone di Cento.

'Solo al termine di questa istruttoria e nel caso della adozione di una sanzione, diremo di concerto con la parte interessata il percorso che attiveremo - ha aggiunto il sindaco in Consiglio -. Una comunicazione obbligatoria per non alimentare ulteriormente la risonanza mediatica'.