Finale E: in 47 assembrati in un locale senza mascherina

Non solo non indossavano la mascherina ma non la avevano nemmeno con se da usare all'occorrenza, come appunto la legge indica. Sono quarantasette le persone, avventori di un bar di Massa Finalese, ad essere stati identificati e sanzionati dai Carabinieri della compagnia di Carpi, perché trovati assembrati all’interno del locale e nelle sue immediate pertinenze senza fare uso dei previsti Dispositivi di Protezione individuale.Il tutto è acceduto sabato sera durante un controllo straordinario del centro urbano e delle frazioni del comune di Finale Emilia, in particolare dei luoghi ove è sovente una maggiore aggregazione di persone.I risultati non si sono fatti attendere. Nel caso del locale sovraffollato di persone senza distanziamento e senza mascherina le sanzioni sono state elevate anche ai dipendenti dell’esercizio presenti, per non avere regolamentato gli accessi al locale e non avere evitato l’assembramento all’esterno di esso.Ulteriori 14 giovani sono stati identificati e sanzionati nella stessa sera presso il parco Giardini de Gasperi. Anche loro sono stati controllati perchè stazionavano in gruppo senza fare uso e sprovvisti dei prescritti DPI