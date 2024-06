Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Ad occuparsi dell’esecuzione dei lavori per un importo di oltre 800mila euro sarà la consorziata V.F. Costruzioni e Restauri, azienda che sta ultimando i lavori della nuova palestra realizzata sempre in via Monte Grappa.Il progetto di recupero e riqualificazione dell’impianto sportivo è stato redatto dallo studio dell’ingegner Francesco Pullè e prevede, oltre al rifacimento del controsoffitto - crollato poco meno di due anni fa - con anche la realizzazione di una passerella pedonale per poter svolgere in sicurezza gli interventi di manutenzione agli impianti di areazione, l’installazione di un nuovo sistema di filtraggio delle acque della piscina, in sostituzione di quello obsoleto in funzione da decenni, e la posa in opera di nuove vasche di compensazione.

'Nei prossimi giorni – puntualizza il sindaco Claudio Poletti - l’impresa V.F. Costruzioni e Restauri inizierà l’allestimento vero e proprio del cantiere e verrà dato il via ai lavori che dovranno avere una durata, salvo imprevisti, di 200 giorni lavorativi. Questo intervento rappresenta un ulteriore passo verso la riqualificazione del centro sportivo, come avevamo assicurato alle associazioni sportive interessate. Dopo gli interventi sulla piscina scoperta e la costruzione della nuova palestra, opere ormai alle battute finali, i passi successivi saranno l’intervento migliorativo degli spazi della ex bocciofila e la riqualificazione dell’area esterna'.