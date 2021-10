Finale Emilia: arrestata dai Carabinieri coppia che rapinò anziana

Si erano scagliati contro una anziana donna appena uscita dal supermercato strappandole la borsetta e facendola cadere a terra, provocandole così diverse lesioni. Poi erano fuggiti a bordo di un'autovettura. Le indagini dei Carabinieri della stazione di Finale Emilia, della Stazione di San Martino in Spino e del nucleo operativo della compagnia di Carpi scattarono immediatamente e la raccolta di rilievi e testimonianze sul posto hanno consentito ai militari di avere prove sufficienti alla procura per incastrare i responsabili. Un uomo ed una donna nei confronti dei quali è scattata un'ordinanza di arresto ai domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Modena su richiesta della Procura. I due devono rispondere di rapina e di lesioni aggravate

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.