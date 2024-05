Finale Emilia: domenicacittadini in cammino per dire no alla discarica

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il gruppo arriverà in Viale della Rinascita alle 10.00 per passare il testimone ai comitati presenti che introdurranno le varie tematiche.L'evento ha lo scopo di riunire, in un unico confronto, comitati e tutti i cittadini sui temi 'caldi' del territorio'. A ricordare l'evento dlle prossima domenica, 5 maggio, è il portavoce dell'Osservatorio Civico Maurizio Poletti. 'Il 5 maggio 2024 - sottolinea - è il punto di partenza per radunare i comitati che si occupano di ambiente, di salute e di altri temi che riguardano la nostra città e non solo, superando anche i confini amministrativi.Vivendo in un territorio così martoriato possiamo essere d'esempio per tutti quelli che vogliono impegnarsi in una resistenza civica ad oltranza e senza preclusioni.



Tutti sanno che stiamo lottando, anche in sedi legali, contro l'ampliamento di una mega discarica di rifiuti speciali. La terza! Una città piccola come la nostra, di neppure 15.000 anime, ospita altre due discariche che hanno impattato sul territorio provocando l'inquinamento delle falde, con una pericolosa compromissione delle acque. Per non parlare del danno perpetrato alla nostra salute e del degrado paesaggistico.



Il raduno - conclude Poletti - vuole essere un momento di confronto, di condivisione fra cittadini che vivono le stesse preoccupazioni e serve a fare da cassa di risonanza per far sentire la nostra voce troppo a lungo inascoltata, per affermare con forza che siamo un territorio abbandonato, ma non rassegnato'.