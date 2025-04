Finale Emilia, finalmente riaprirà piazza Garibaldi: lavori terminati

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Sabato 12 aprile alle 11, dopo tre anni, riaprirà piazza Garibaldi completamente riqualificata. Alla cerimonia inaugurale, con l’intervento istituzionale e i saluti del sindaco Claudio Poletti, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, farà seguito l’esibizione della “Banda Rulli Frulli”.

'Sono trascorsi tre anni dall'inizio dei lavori, tre anni in cui residenti e commercianti hanno sofferto a causa delle limitazioni provocate del cantiere che ha ridotto di molto l'accesso alla piazza, alle abitazioni e ai negozi. Il completamento dei lavori, come tutti sappiamo, è stato molto impegnativo, caratterizzato da imprevisti e problemi tecnici che si sono potuti risolvere grazie a tutti coloro che hanno dedicato tempo, competenza e passione per arrivare a questo risultato che ad un certo momento sembrava non raggiungibile.

Restituiamo oggi una parte del cuore urbano della città, molto diversa da quella di prima; questa piazza, mutata nella sua concezione, sarà ora più di prima un punto di riferimento per tutti noi - afferma il sindaco Poletti -. Piazza Garibaldi riqualificata assume una funzione più dedicata alla relazione fra persone, alle famiglie che potranno trascorrere del tempo insieme, un luogo in cui gli amici potranno condividere momenti speciali, un luogo di incontro, grazie anche alle attività culturali, agli eventi, alle feste che organizzeremo, un posto dove sentirsi a casa e dove fare acquisti in piena sicurezza'.

Come prima dei lavori, l’accesso alla piazza è consentito da via Nazario Sauro e da via Mazzini con uscita su via Gen. Malaguti, che torna così ad essere a senso unico come prima dell’inizio del cantiere. I parcheggi a pettine si trovano sul lato sud della piazza, a fianco dei percorsi utilizzabili dai veicoli per transitarvi, mentre davanti all’ex cinema Garibaldi (oggi UniCredit) sono posizionati i posti per disabili e un punto per carico-scarico merci. In totale saranno disponibili 39 posti auto. I parcheggi sono regolamentati da disco orario massimo 90 minuti. In diversi punti della piazza sono a disposizione dei cittadini alcuni portabiciclette. L’accesso al tratto centrale della piazza, a fianco del marciapiede della rana, viene regolarizzato attraverso dissuasori mobili ed è consentito per carico scarico materiali e per mezzi di soccorso per urgenze ed emergenze.