Finale Emilia, la coop sociale Albatros compie 25 anni

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Fino al 2015 Albatros ha svolto diverse attività – racconta il presidente della cooperativa Nicola Busi – Dal 2016 ci dedichiamo ai servizi di igiene ambientale appaltati dal Comune di Crevalcore per 15 anni, per conto della municipalizzata Geovest; per il tramite del Consorzio EcoBi siamo impegnati in questo settore insieme ad altre due cooperative sociali.Oggi la nostra attività caratteristica consiste nella raccolta porta a porta di carta, plastica, vetro, rifiuto indifferenziato e organico a Finale Emilia e Ravarino; spazzamento manuale a Finale Emilia, Nonantola e Sala Bolognese; conduzione dei centri di raccolta di Finale Emilia e Massa Finalese; pulizia e manutenzione aree verdi'.

Per far fronte a questi incarichi Albatros ha ottenuto, e rinnovato nel rispetto della normativa, la certificazione di conformità alle norme ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018.

Inoltre, nel 2018 ha adottato un codice etico e un modello organizzativo idoneo alla prevenzione dei reati, come previsto dal dlgs. 231/2001, adeguato l’anno scorso al dlgs. 24/2023, attuativo della direttiva Ue n. 2019/1937. Si tratta della cosiddetta “direttiva whistleblowing”, quella che tutela il dipendente pubblico o privato che segnala alle autorità gli eventuali illeciti commessi dall’azienda per la quale lavora.



'Uno dei valori fondanti dell’operato di Albatros è la territorialità, intesa – spiega Busi - come impegno a costruire un legame organico con la comunità locale, volto a valorizzare in chiave solidaristica e imprenditoriale le potenzialità di cui ogni territorio dispone per fronteggiare i bisogni dei cittadini, in particolare i più deboli e svantaggiati'.

In questi anni la cooperativa ha attivato, in collaborazione con i servizi sociali del territorio, diversi progetti formativi di inserimento lavorativo, tra i quali ricordiamo il laboratorio artistico di riciclo creativo, insignito nel 2014 del premio Marco Biagi.