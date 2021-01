Finale Emilia, ladri a casa del sindaco Palazzi

Furto in abitazione ai danni del sindaco del Finale Emilia Sandro Palazzi. Ieri, nel tardo pomeriggio, infatti i ladri sono entrati nella sua abitazione forzando una porta finestra del terrazzo.

'Fortunatamente, non hanno potuto agire in tranquillità a causa dell'attivazione immediata dell'antifurto e al solerte intervento del vicino di casa, che, con un grande esempio di collaborazione e solidarietà ha chiamato le forze dell'ordine e ha avvisato sia me che mia moglie. Tutto questo ha permesso di limitare i danni. È una terribile sensazione vedere violata la propria intimità di casa da sconosciuti come purtroppo ha sperimentato chi ha vissuto questa esperienza - afferma il sindaco -. Desidero esprimere il mio profondo ringraziamento all’arma dei carabinieri della Stazione di Finale Emilia che è intervenuta in forze, con tempestività, disponibilità e massima attenzione. Un ringraziamento anche ai Carabinieri della Compagnia di Carpi per i rilievi e al Colonnello Pucciatti del Comando provinciale di Modena per le gradite parole di conforto'.