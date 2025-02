Finale Emilia, l'ex sindaco Sandro Palazzi si è dimesso da consigliere

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il Consiglio Comunale di ieri a Finale Emilia ha registrato le dimissioni dell’ex sindaco Sandro Palazzi e la sua sostituzione con Gianluca Borgatti.

Parallelamente il Consilio ha ospitato la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria a Carlo Ziroldi, concessa nella seduta del 27 giugno scorso.

Nato a Finale Emilia il 27 giugno 1970, ma residente in un comune del ferrarese, Ziroldi, si legge nell’atto di indirizzo della Giunta Municipale, “ha ottenuto numerosi encomi e riconoscimenti attestanti l'alto senso del dovere e il grande spirito di servizio tra i quali spiccano l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana, conferito dal Capo dello Stato e consegnato dal Prefetto di Ferrara e il riconoscimento dello status di ‘vittima del dovere’; si è distinto per il profondo impegno e disponibilità al servizio della comunità e in campo sociale e, in particolare, in occasione degli eventi sismici che hanno colpito il territorio nel 2012”.

Arruolatosi nel Corpo della Polizia di Stato nel 1989, con la qualifica di Agente, è oggi in pensione. Nel corso di oltre 30 anni di attività ha conseguito, oltre a quella di Cavaliere della Repubblica Italiana, varie prestigiose onorificenze per meriti e anzianità di servizio.

Ziroldi, pur essendo residente in provincia di Ferrara, è da sempre attivo a Finale Emilia.