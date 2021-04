Finale Emilia, lieve scossa di terremoto

Sono in tanti ad averla percepita, alle 15,41 di oggi pomeriggio, a Finale Emilia, dove nove anni fa il sisma colpì forte. Una scossa di magnitudo 2,3 con con epicentro in una zona a 10 km a nord ovest dal centro città e ad una profondità di 11 km. Nessun danno è stato rilevato né a persone né a cose.Una analoga scossa, di magnitudo 2,5 è stata successivamente registrata a Molinella, in provincia di Bologna, alle ore 18,22

