Finale Emilia, lite al bar: ferisce un carabiniere

Ieri pomeriggio a Finale i carabinieri hanno denunciato un 53enne finalese, per violenza, resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni personali e porto di armi. L'uomo all’interno di un bar di Finale Emilia, dopo aver minacciato verbalmente alcuni avventori, tentando di sottrarsi all’identificazione, ha ferito lievemente un carabiniere al braccio. L'uomo, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello, con lama di 17 centimetri, poi sequestrato.

