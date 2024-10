Finale Emilia, lunedì iniziano i conferimenti in discarica

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

“Ancora una volta – fa sapere la Giunta municipale del Comune di Finale Emilia – Feronia agisce senza tenere in nessun conto il parere della città e dei cittadini di Finale Emilia.

Ritenevamo che, prima di compiere qualsiasi atto, fosse imprescindibile attendere il sopralluogo ai nuovi lotti da parte di una rappresentanza del Consiglio Comunale, così come stavamo concordando con l’azienda. Da come viene formulato il rilascio dell’autorizzazione ai conferimenti, sembra che i dati rilevati che attestano la fuoriuscita di percolato da Feronia 1 e gli sforamenti dei valori di diversi metalli non abbiano a che vedere con l’ampliamento della discarica. Il che è assolutamente incomprensibile, perché i problemi riscontrati da Feronia 1 confermano che l’ampliamento non ci doveva assolutamente essere. Riteniamo poi inaccettabile una comunicazione che informa dell’inizio dei conferimenti con così poco preavviso, il venerdì per il lunedì successivo, senza nessuna valutazione dell’impatto che possono avere sulla viabilità locale, visto il notevole transito atteso di mezzi pesanti. In attesa del Consiglio Comunale dedicato alla discarica, programmato per martedì 15 ottobre alle ore 18.30, siamo al lavoro con i nostri consulenti tecnici e legali per proseguire l’azione di contrasto all’apertura, sia sul piano amministrativo, sia dal punto di vista penale. Ricordiamo che il 22 ottobre ci sarà l’udienza del processo penale in corso presso il Tribunale di Modena, in cui il Comune è costituito parte civile, e il 4 dicembre è in programma l’udienza del TAR per il primo ricorso amministrativo e per quello aggiuntivo. Per entrambi i procedimenti verrà depositata una memoria da parte del nostro consulente tecnico, a sostegno della posizione dell’amministrazione comunale che si conferma contraria all’ampliamento e all’entrata in funzione della discarica”.