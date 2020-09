Finale Emilia, moria di pesci nel canale Vallicella

La scena apparsa ai pescatori della società sportive che questo fine settimana hanno organizzato gare di pesca nel canale Vallicella a Finale Emilia è stata deprimente. Il corso d'acqua era ricoperto infatti da centinaia di pesci morti. Non è la prima volta che il canale artificiale è teatro di una moria simile di fauna ittica. Le cause sono tutte da accertare: cinque anni fa era stata ipotizzato un problema nel funzionamento del sistema fognario, ma la genesi dell'episodio verificatosi due giorni fa è tutta da vericare. 'L'acqua era evidentemente sporca ed erano centinaia i pesci che galleggiavano a pelo d'acqua - spiega Erus Bonomi della Sps Bastiglia che sabato era presente sulla riva del fiume per la gara di pesca sociale -. Credo sia importante verificare le cause dell'accaduto per poter evitare che si ripeta'.