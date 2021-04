Finale Emilia: è morto Giovanni Lodi, consigliere comunale

'Il Covid ci ha portato via Gianni Lodi, consigliere comunale di Finale Emilia e dell'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord e storico iscritto alla Lega. Ci lascia, prematuramente, un amico, una persona disponibile e generosa, un amministratore attento al bene della comunità finalese e del territorio. Ci mancheranno la sua straordinaria umanità e il suo appassionato impegno'. Così in una nota di cordoglio il commissatio Lega Emilia Andrea Ostellari, il Referente Lega Salvini Premier provincia di Modena, Davide Romani, la capogruppo Lega in consiglio comunale Agnese Zaghi, ai quali si è unito il sindaco di Finale Emilia Sandro Palazzi, ed il Vicesindaco Lorenzo Biagi.'Ci stringiamo con affetto alla famiglia, chiamata ad affrontare questa terribile perdita, e partecipiamo al loro dolore con sincero cordoglio'. Lodi lascia due figli, Davide e Massimiliano, la moglie Maria Luisa e il fratello, Giancarlo Lodi.I funerali si terranno venerdi alle 16 presso la Chiesa del seminario di Finale Emilia.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.