Finale Emilia, rimpasto di deleghe nella giunta del sindaco Poletti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Queste le modifiche stabilite nel nuovo decreto sindacale del 29 gennaio 2024:- trasferimento della delega Lavori Pubblici dal sindaco all’assessore e vicesindaco Michele Gulinelli;- riassorbimento della delega Giudice di Pace dall’assessore Patrizia Melara in capo al sindaco;- trasferimento della delega Frazioni dall’assessore Anna Baldini all’assessore e vicesindaco Michele Gulinelli;- trasferimento delega Legale dall’assessore Patrizia Melara all’assessore Maria Teresa Benotti;- trasferimento delega Servizi Sociali dall’assessore e vicesindaco Michele Gulinelli all’assessore Patrizia Melara;- trasferimento della delega Comunicazione dall’assessore Elisa Cavallini all’assessore Anna Baldini;- assegnazione nuova delega Sicurezza Urbana all’assessore e vicesindaco Michele Gulinelli;- assegnazione nuova delega Politiche Energetiche all’assessore Maria Teresa Benotti;- ridenominazione della delega Servizi Scolastici di competenza dell’assessore Patrizia Melara in Politiche Scolastiche ed Educative;- ridenominazione della delega Servizi Informatici – Innovazione e Città Smart di competenza dell’assessore Elisa Cavallin in Servizi Informatici e Digitalizzazione;- esplicitazione della delega Europa e Relazioni Internazionali in capo al sindaco.Le deleghe assessoriali, dopo le modifiche sopra riportate, risultano essere le seguenti:Claudio Poletti, sindaco: Risorse umane, Ricostruzione pubblica, Protezione civile, Ambiente, Attività produttive e lavoro, Commercio, Suap, Agricoltura, Europa e relazioni internazionali, Giudice di paceMichele Gulinelli, vicesindaco: Polizia municipale, Sicurezza urbana, Sanità, Lavori pubblici, Manutenzioni, FrazioniMaria Teresa Benotti, assessore: Servizi finanziari (Bilancio e Tributi), Patrimonio, Politiche energetiche, Società partecipate, Urbanistica, Edilizia privata, LegaleElisa Cavallini, assessore: Cultura, Servizi demografici, Servizi cimiteriali, Protocollo, Urp, Archivio corrente, Servizi informatici e digitalizzazionePatrizia Melara, assessore: Politiche scolastiche ed educative, Servizi sociali, Servizi bibliotecari, Segreteria organi istituzionali, Contratti, AssicurativoAnna Baldini, assessore: Politiche giovanili, Sport, Pari opportunità, Gemellaggi, Associazionismo e volontariato, Comunicazione.