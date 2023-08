Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Quattro squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate dalle ore 20 circa in via Redene Cremonine a Finale Emilia dove ha preso fuoco un capannone contenente attrezzature da campagna. Sono impiegate 3 autopompe, 2 autobotti e l'autoscala con i distaccamenti di Finale, San Felice e Carpi. Le operazioni sono tutt'ora in corso. Sul posto anche una volante dell'Arma dei Carabinieri. Cause in corso di accertamento.