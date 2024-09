Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Abbiamo voluto manifestare la nostra solidarietà – dice il sindaco Claudio Poletti – ai consiglieri comunali che si sono visti precludere la possibilità di effettuare il sopralluogo in discarica programmato da Arpae ai fini del collaudo dei nuovi lotti realizzati. Crediamo che i rappresentanti dei cittadini debbano avere la possibilità di essere messi a conoscenza diretta di ciò che viene realizzato nel territorio in cui vivono, tanto più quando si tratta di opere impattanti come una discarica. Accogliamo con favore, l'apertura da parte di Feronia che ha assicurato la sua disponibilità a ospitare prossimamente la visita di una rappresentanza del Consiglio Comunale'.