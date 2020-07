Finale Emilia, spaccia cocaina in centro: arrestato

Un quarantenne marocchino e un giovane italiano. Entrambi residenti a Finale Emilia rispettivamente spacciatore ed acquirente. I due si erano dati appuntamento, la scorsa notte, in una via del centro città. Ma il loro incontro non è sfuggito ai Carabinieri di Carpi che nel corso di un normale controllo del territorio, a distanza hanno monitorato il contatto tra i due e documentato lo scambio di tre dosi di cocaina. Inntervento immediato, in flagranza di reato che ha permesso di procedere all'arresto dell'uomo e alla denuncia per l'acquirente. Lo spacciatore si trova ora al carcere di Modena